PKK’nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı.

Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

HÜCRE EVİNE BASKIN

Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

TERÖRİSTLER İLE JÖH-PÖH ARASINDA ÇATIŞMA

Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da 4 teröristin hücre evinde öldürüldüğü an VİDEO

SÖZDE SORUMLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.