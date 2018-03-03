taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
162,06
PETR
64,5300

Erzurum'da 4 teröristin hücre evinde öldürüldüğü an

Erzurum Karayazı'da terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anı görüntülendi.

İHA | 03.03.2018 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Gündem

PKK’nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı.

Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

HÜCRE EVİNE BASKIN

Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.

Erzurum'da 4 teröristin hücre evinde öldürüldüğü an

TERÖRİSTLER İLE JÖH-PÖH ARASINDA ÇATIŞMA

Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da 4 teröristin hücre evinde öldürüldüğü an VİDEO

SÖZDE SORUMLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Zeytin Dalı Harekatı'nda 924 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 924 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.
Ele geçirilen Raco'dan görüntüler
Ele geçirilen Raco'dan görüntüler
Raco'ya girildiği an
TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Raco'da, kent merkezine silah sesleri arasında ilerlendiği ve yer yer çatışmaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.
Raco'ya girildi: İlk görüntüler
Teröristlerden temizlenen Raco kent merkezinden ilk görüntüler gelmeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

33
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

40
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

44
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

45
Raco ele geçirildi

Raco ele geçirildi

81
Volkan Demirel: Hakemler bizi yaktı

Volkan Demirel: Hakemler bizi yaktı

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM