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Erzurum'da 50 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da bir akaryakıt istasyonuna bırakılan 50 kaçak göçmenin İstanbul diye Erzurum’a bırakıldıkları tespit edildi.

İHA | 15.02.2018 - 09:09..
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Erzurum’un Horasan ilçesindeki E-80 karayolu kenarından Köprüköy istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Karayoluna gelen polis ekipleri 50 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde şahısların Afgan uyruklu olduğu belirlendi.

İSTANBUL BURASI DİYE KANDIRDILAR

Horasan’a 5 kilometre uzaklıkta indirilen 50 kaçak göçmenin çalışmak için İstanbul’a gitmek istedikleri ve kamyon şoförünün ’İstanbul burası’ diyerek göçmenleri Horasan’a bıraktığı öğrenildi.

Erzurum'da 50 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

Erzurum'da 50 kaçak göçmen yakalandı

Horasan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan 50 Afgan uyruklu kaçak göçmenin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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