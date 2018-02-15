Erzurum'da 50 kaçak göçmen yakalandı

Mali anlamda zor günler yaşayan Galatasaray'a UEFA tarafından Avrupa'dan men, transfer yasağı ya da maaş bütçesi kısıtlaması getirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendini sorgulama sebebi oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; ikinci el konut piyasasında alıcıyı ve satıcıyı mağdur etmemek için yeni yönetmelik üzerinde çalışıyor.

1 Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

2 Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı Barzani yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı düzenlenmek istenen eylemlere izin vermedi, bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

3 Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı Hatay'da yaşayan Bekir Şamverdi adındaki bir çoban, köyün çocuklarıyla Mehmetçik'e moral vermek için 8,5 ton taş taşıyarak Türk bayrağı yaptı.

4 Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı Alp Disiplini sporcumuz Özlem Çarıkçıoğlu, ilk turunda 64. sırayı aldı.

5 Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir Zeytin Dalı Harekatı üzerinden hükümeti eleştirmeye kalkan İlker Başbuğ, Erdoğan ve Bahçeli'den sert bir şekilde tepki görmüştü.

6 İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanınmasını öngeren yasa tasarısı, İsrail Parlamentosu'nda reddedildi.