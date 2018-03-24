Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu kişileri, Ağrı ve Erzurum üzerinden batı illerine götürmeye çalıştıkları istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan, Pasinler ve Köprüköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Operasyonda, Horasan'da bir takside 12, bir tırın dorsesin de 292, Pasinler'de bir kamyon kasasında 78, Köprüköy'de de 120 olmak üzere toplam 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Bu kişileri taşıyan 3 araca el koyan jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum’da 502 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

2018'DE YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 7 BİNİ AŞTI

Öte yandan Erzurum’da sadece 75 günde yakalanan kaçak göçmen sayısı 2017 yılını geçti.

Geçen yılın tamamında 5 bin kaçak göçmen yakalanan Erzurum'da 2018'in ilk 75 gününde bu sayı 7 bini aştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 22 geri gönderme merkezinden en büyüğü olan Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bu nedenle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.