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Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nin milis yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

AA | 14.02.2018 - 01:09..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın milis yapılanmasında yer alan ve Hınıs ilçesinde örgütün eylemleri ile faaliyetlerine katıldıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Çalışma sonucu ilçede farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y, C.Y, H.S, H.A, İ.Y, İ.G, M.A.Ç ve S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca sorgulanan zanlılardan A.Y, C.Y, H.A, İ.Y, İ.G. ve S.K. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar H.S. ve M.A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı VİDEO

Erzurum'da 6 kişi terörden tutuklandı

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