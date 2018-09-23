Erzurum’da 8 ayda 5 bin konut satıldı

TÜİK Ağustos ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 9,6, 8 aylık ölçütte ise yüzde 7,15 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM AĞUSTOS 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum’da ağustos ayında 90 ipotek, 597 de diğer yollardan olmak üzere toplam 687 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının ağustos ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 56,5 oranında azalırken diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 7,9 oranında artış kaydetti. 2017 yılının ağustos ayında ilde 207 ipotek, 553 de diğer yollardan 786 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-AĞUSTOS AYLARI VERİLERİ

İlde ocak- ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ölçütte 5 bin 10 konut satıldı. Bu satışlardan bin 394’ü ipotek, 3 bin 616’sı ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 22,7 oranında azaldı, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 0,66 oranında arttı.

2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 804, diğer yollardan ise 3 bin 616 toplam 5 bin 396 konut satışı yapılmıştı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum’da ağustos ayında satışı yapılan 687 konutun 423’ü birinci, 337’si ise ikinci elden satıldı. Ocak-ağustos döneminde satışı yapılan 5 bin 10 konutun ise 2 bin 418’i birinci elden satılırken, 2 bin 592’si ise ikinci elden satıldı. 8 aylık düzeyde birinci el satışlarının toplam konut satışa oranı yüzde 48.26 olarak hesaplandı.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’de 2018 Ağustos ayında 105 bin 154 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.