Erzurum'da 8 yaşındaki çocuğa tecavüz davasında karar

Erzurum'da yaşayan R.A., okulun parkında oyun oynayan akrabasının kızı D.Y.'yi cep telefonunu gösterme bahanesiyle yanına çağırdı.

R.A., daha sonra da kızı, kolundan tutarak, okulun arka tarafına, aydınlatmanın olmadığı bir yere götürdü.

"SÖYLERSEN SENİ KESERİM"

Burada küçük kıza cinsel tacizde bulunan R.A, "Olan biteni kimseye söyleme. Söylersen seni keserim" diye tehdit etti.

TUTUKLANDI

Kardeşini R.A.'yla gören ağabeyi 11 yaşındaki M.C.Y., eve giderek ailesine bunu söyledi.

Küçük kızın da başından geçenleri ailesine anlatması üzerine yapılan şikayetin ardından gözaltına alınan R.A., 9 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

R.A. hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celsede sanık, mağdur ve avukatları hazır bulundu.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen R.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. D.Y.'yi hiç görmediğini öne süren eden R.A., anlatımlarının tamamen yalan olduğunu iddia etti.

HAPİS CEZASI ALDI

İlk celsede dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, R.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mağdurun yaşının 12'den küçük olmasını dikkate alan heyet cezayı 10 yıla çıkardı. Suça sürüklenen çocuk sanığın yaşı nedeniyle mahkeme, 1/3 oranında indirim yaparak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, çobanı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti.

R.A.'ya küçük kızı tehditden de 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuk sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.