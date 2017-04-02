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Erzurum'da aç kalan kurt köye indi: 4 yaralı

Erzurum'da koyun sürüsüne saldıran kurt, sürü sahiplerinden 4 kişiyi yaralandı.

02.04.2017 - 10:40
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı.

Aç kurt sürüdeki bir koyun ile 2 kuzuyu boğazlarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti. Kurt bu kez onlara da saldırdı Ali Hasanoğlu (46), eşi Birsen (44) babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu'nu (72) çeşitli yerlerinden yaraladı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜLER

Yaralı aile fertlerinden Ali Hasanoğlu, son bir hamleyle baltayı kapıp kurdu öldürdü.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Yaralılar, köye gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kurdun yaraladığı yerlere dikiş atılan ve pansuman yapılan Hasanoğlu ailesinin fertlerine kuduz aşısı da yapıldı. Doktorlar yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

"KOVALAMAK İSTERKEN BİZE YÖNELDİ"

Köylerinde daha önce de böyle bir olayın yaşandığını söyleyen Ali Hasanoğlu "Koyun ve kuzuların sesini duyup gittiğimizde sürüye bir kurdun saldırdığını gördük. Onu kovalamak isterken bu kez bize yöneldi. Önüne geleni ısıran kurdu elime geçirdiğim balta ile birkaç kez vurarak güçlükle öldürdüm. O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Kurdu öldürmesem hepimizi parçalayacaktı."

Erzurum'da aç kalan kurt köye indi: 4 yaralı


Erzurum'da aç kalan kurt köye indi: 4 yaralı

Erzurum'da aç kalan kurt köye indi: 4 yaralı

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