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Erzurum’da akraba kavgası mahalleyi karıştırdı

Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

İHA | 10.12.2017 - 01:27..
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Olay, gece saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. Zaman zaman büyük kavga olaylarının yaşandığı Gölbaşı mahallesinde aynı akraba aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Erzurum’da akraba kavgası mahalleyi karıştırdı

KÖMÜR, TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu kavgada, kömürler, taş, sopalar havada uçuştu.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri arada kalınca havaya ateş açarak kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.

Erzurum’da akraba kavgası mahalleyi karıştırdı

1 KİŞİ YARALANDI

1 kişinin yaralandığı olay çevik kuvvet polislerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Gece eksi 15 dereceyi bulan soğuk havada polisler bir süre mahallede nöbet tutarak yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Erzurum’da akraba kavgası mahalleyi karıştırdı

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