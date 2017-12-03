Erzurum'da antik yerleşim alanı bulundu

Erzurum'un tarih ve kültürünü inceleyen araştırmacı yazar Ömer Faruk Kızılkaya, Dumlu Mahallesi kırsalında definecilik yapıldığı duyumu üzerine, burada tarihi yapıların olabileceği düşüncesiyle bölgede inceleme yaptı.

Kırsal alanda geniş çaplı inceleme başlatan Kızılkaya, bölgede antik dönemlere ait kaya mezarları, tapınak, yerleşim alanı ve su tüneli saptadı. Kızılkaya, bölgenin koruma altına alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurdu.

Bölgeye giden Kızılkaya, kaya mezarlarının olduğu yerde bulunan, o dönemde insanların kayayı oyduktan sonra yerin 50 metre altından su ihtiyaçlarını karşıladığı mağaraya indi.

15 METRE DİK İNİŞ YAPTILAR

Tüm tedbirleri alan Kızılkaya ile AA ekibi, tırmanışta kullanılan emniyet kemerlerini taktıktan sonra, halat yardımıyla bölgeye iniş yaptı. Yaklaşık 15 metrelik dik inişin ardından aşağıya eğimli dar mağarada zorlu yürüyüş gerçekleştiren ekip, suyun kaynağına ulaştı.

URARTU KRALLIĞI DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Kızılkaya, kaya mezarları, tapınak alanı ve bölgedeki kalıntıların Urartu Krallığı dönemine ait olabileceğini belirtti.

Bölgedeki kaya mezarlarına dikkati çeken Kızılkaya, "Kaya mezarları, krallar veya halk tarafından çok önemsenen kişilerin cenaze işlemlerinin yapıldığı yerdir. Burada bir kralın ya da yöneticinin veya din adamının kabrinin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaya mezarlarının bulunduğu üst tarafta bir yerleşim yeri olduğuna dair kalıntılara rastladığını belirten Kızılkaya, bölgenin ciddi anlamda incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Bölgenin defineciler tarafından tahrip edildiğini anlatan Kızılkaya, "Burası antik dönemlere ait önemli bir alan. Ayin yapılan bir alan. Kaya mezar görüntüleri karşımıza çıkıyor. Buraların koruma altına alınarak, ciddi bir araştırma yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.