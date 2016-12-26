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Erzurum'da atlı kadınlardan doğaya yardım

Erzurum'da hafta sonu gittikleri çiftlikte ata binip stres atan kadınlar, yaban hayvanlar için de doğaya yem bıraktı.

DHA | 26.12.2016 - 11:33
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Dört nala sürdükleri atlarla karla kaplı Palandöken Dağı eteklerine giden kadınlar, çetin kış koşullarında zor durumda kalan yaban hayatı için yem götürdü.

''HEM AT BİNİYORUZ HEM DE DOĞAYA YEM BIRAKIYORUZ''

Etkinliği organize eden çiftlik sahibi Demiz Demir, "Yaklaşık 40 santim karın bulunduğu doğada zor durumda kalan hayvanları unutamazdık. Hem at biniyoruz hem de doğaya yem bırakıyoruz" dedi.

Erzurum'da atlı kadınlardan doğaya yardım

''İŞ STRESİNİ BURADA ATIYORUZ''

Çiftliğin sahibi Deniz Demir doğayı çok sevdiği için şehrin biraz dışında çiftlik kurduğunu belirterek şunları anlattı:

"Burada koyundan keçiye, tavuktan kuşa kadar birçok hayvan besliyorum. Özel atlarım da var. Benim bu tutkumu gören bazı arkadaşlar da at alıp çiftliğe bıraktı. Özellikle hafta sonları gruplar halinde atla gezintiye çıkıyoruz. Böylelikle hafta boyu yaşadığımız iş stresini burada atıyoruz. Son günlerde yoğun karda atlarla gezerken, yanımızda taşıdığımız ekmekleri de doğaya bırakıyoruz."

Erzurum'da atlı kadınlardan doğaya yardım

BAŞHEKİMDEN AT TUTKUSU

Daha önce atları değil sevmek korkudan yanına dahi yaklaşamadığını söyleyen özel bir hastanenin başhekimi ve kadın doğum uzmanı Demet Saykömeç, şimdi bunun bir tutku haline geldiğini söyledi. Hafta sonlarını iple çektiğini belirten Dr. Saykömeç, "Antalya'dan bir at aldım. Her hafta sonunu onunla geçiriyorum. Çiftlikte buluşan kadınlar atlara binip güzel bir gün geçiriyoruz. Çocuklarımız gibi ilgilendiğimiz atlarla özellikle kışın yaban hayat için doğaya yem bırakıyoruz. Geceleri çiftliğin etrafına çok sayıda kurt ve tilki geliyor. Deniz hanımın sayesinde Erzurum'da at binmeyen kadın kalmayacak gibi" dedi.

Erzurum'da atlı kadınlardan doğaya yardım

Erzurum'da atlı kadınlardan doğaya yardım

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