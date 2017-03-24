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Erzurum'da bakımsız kalan 20 hayvan telef oldu

15 gün boyunca aç ve susuz bırakılan 40 büyükbaş hayvandan 20'si telef oldu. Ortaya korkunç görüntüler çıktı.

24.03.2017 - 11:48
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Erzurum'un Tortum ilçesindeki bir mezbahanenin yanında bulunan ahırdan kokular gelmesi üzerine şüphelenen mahalle esnafları, durumu polise ve Erzurum'da yaşayan hayvanların sahibine bildirdi.

AÇLIK, SUSUZLUK...

Polisin olay yerine gelmesi üzerine yapılan araştırmada, ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvandan 20'sinin açlık, susuzluk ve havasızlıktan telef olduğu belirlendi.

Erzurum'da bakımsız kalan 20 hayvan telef oldu

Ölmek üzere olan diğer hayvanlara müdahale etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

BÖLGE İLAÇLANDI

Yaklaşık 15 gündür aç ve susuz kalarak telef olan hayvanlar ahırdan çıkarılarak bahçeye getirilirken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede ilaçlama çalışması yapıldı.

Erzurum'da bakımsız kalan 20 hayvan telef oldu

Yol kenarında telef olan hayvanları gören vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaşınca duruma tepki gösterdi.

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