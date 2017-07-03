Erzurum'da ByLock kullanan 8 kişi gözaltında

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN
Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları belirtilen çeşitli meslek gruplarından 8 kişiyi yakaladı.
BYLOCK KULLANIMI
Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtilen zanlılar, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.