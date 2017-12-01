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Erzurum'da canlı bomba paniği

Erzurum Palandöken'de canlı bomba şüphelisi şahsın üzerindeki düzeneğin karton olduğu tespit edildi.

İHA | 01.12.2017 - 22:12..
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Olay, bugün akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti.

BOMBA İMHA EKİBİ ÇAĞRILDI

Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.’nin üzerindeki yeleği fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine takviye ve uzman ekipleri takviye çağırdı.

ŞÜPHELİ ŞAHSA TERS KELEPÇE TAKILDI

Düzenlenen operasyonla şahıs etkisiz hale getirildi. Elleri arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da canlı bomba paniği VİDEO

Erzurum'da canlı bomba paniği

DÜZENEK KARTON ÇIKTI

Bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi.

Erzurum'da canlı bomba paniği

'YOUTUBER'IM' DEDİ

Polis ekipleri Gökhan B.’ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. Gökhan B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber’ım" diye yanıt verdi.

Erzurum'da canlı bomba paniği

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