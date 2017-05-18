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Erzurum'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Erzurum'un Şenkaya İlçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, 1 astsubay yaralandı.

18.05.2017 - 09:15
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Erzurum'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü

Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama- tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşkun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hastanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı.

Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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