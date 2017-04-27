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Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

27.04.2017 - 13:56
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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenkaya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terörist unsurları tespit edilip etkisiz hale getirmek amacıyla arazi arama tarama faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Bölgedeki operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Azizoğlu, "Şenkaya ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri teğmen 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye 112 helikopteriyle bir 'sikorsky' helikopteri gönderdik. Yaralı kahraman askerlerimizi helikopterlerle Erzurum'a getireceğiz." diye konuştu.

TEĞMENİN DURUMU CİDDİ

Azizoğlu, askerlerden birinin hafif yaralandığını, teğmenin ise durumunun biraz daha ciddi olduğunu anlattı.

Yaralı askerlere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Azizoğlu, kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışıldığını ifade etti.

Azizoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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