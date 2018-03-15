Erzurum'da çok amaçlı yaşam merkezi yapılacak

Aziziye Belediyesi ilçede yıllardır metruk halde bulunan iş yerlerini yıkarak yerine modern kapalı semt pazarı, otoparkı ve engelsiz yaşam merkezi bulunan bir sosyal tesis kazandırıyor.

NÜFUS ARTIŞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Aziziye ilçesi son yıllardaki nüfus artış hızıyla dikkat çekiyor. Aziziye Belediyesi, Erzurum’un en yüksek nüfus artış hızına sahip olan ilçesinde birbirinden değerli ve ihtiyaca yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

SOSYAL DONATI İLÇEYE KAZANDIRILIYOR

Aziziye’nin çehresini değiştirerek önemli yatırımlara imza atan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu kez vatandaşların talebi üzerine yıllardır metruk halde ve toplumun huzurunu bozacak nahoş hallerin yaşandığı işyerlerini kamulaştırarak, yerine içerisinde semt pazarı, otoparkı ve engelsiz yaşam merkezi bulunan, çağın gereksinimlerini karşılayan bir sosyal donatı alanını ilçeye kazandırıyor.

DAHA SICAK VE HİJYENİK ORTAM

Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan projenin zemin katında kapalı semt pazarı olacak ve pazarın kurulmadığı günlerde alan, otopark olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Semt pazarı sayesinde kış aylarında eksi 40 dereceye varan soğuk kış günlerinde dışarıda satış yapmak zorunda kalan pazar esnafı, vatandaşlara daha sıcak ve hijyenik bir ortamda hizmet vermiş olacak.