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Erzurum’a düşen kırağı vatandaşa keyif verdi

Erzurum’da ağaçlara düşen kırağı, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

İHA | 14.12.2017 - 08:53..
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Erzurum, gece saatlerinde eksi 17 dereceyi gördü, yol kenarlarında bulunan ağaçlara düşen kırağı adeta görsel şölen oluşturdu.

Erzurum’a düşen kırağı vatandaşa keyif verdi

Vatandaşlar oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup, anı ölümsüzleştirdi. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarda dağlarla birleşen düzlük ova içerisinde bulunan birkaç ağaçta adeta dağ ve ovanın beyazlığını bozmamak için beyaza bürünmüş bir görüntü oluşturuyor.

Erzurum'da düşen kırağı sonrası görsel şölen- FOTO GALERİ

Erzurum’a düşen kırağı vatandaşa keyif verdi

Erzurum'da düşen kırağıdan kartpostallık manzaralar ViDEO

"SAATLERCE SEYREDİLEBİLİR"

Kırağı düşen ağaçların görüntüsü görenleri büyülerken bu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, “Erzurum kış aylarında büründüğü beyaz ile doyumsuz manzaralar oluşturuyor bu da onlardan sadece birisi. Soğuk havaya aldırış etmeden bu manzara saatlerce seyredilebilir.” dedi.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan’da 17, Ağrı’da 15, Kars’ta 14, Erzincan’da 4 ve Iğdır’da 2 derece ölçüldü.

Erzurum’a düşen kırağı vatandaşa keyif verdi

Erzurum’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis dolayısıyla uçak seferleri aksadı. İstanbul ve Ankara’dan gelen uçaklar yaklaşık 1,5 saat rötarlı Erzurum’a iniş yapabildi. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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