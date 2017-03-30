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Erzurum'da ekmek içinde eroin bulundu

Erzurum'da, poşetlere koyduğu 10 kilogram eroini tandır ekmekleri içine saklayan kadın kurye tutuklandı.

30.03.2017 - 20:40
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EKMEK İÇİNDE EROİN SAKLADI

Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalları açan narkotik ekipler, çuvallardaki tandır ekmeklerin normalden daha ağır olduğunu fark etti.

Erzurum'da ekmek içinde eroin bulundu

Durumdan şüphelenen görevliler, bıçakla kestikleri ekmeklerin içerisinde 200 gramlık poşetler halinde toplam 10 kilogram eroin buldu.

Erzurum'da ekmek içinde eroin bulundu

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine çuvalların sahibi, uyuşturucu kuryesi olduğu belirtilen otobüsteki kadın yolcu C.K. gözaltına alındı. Zanlı, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak veya nakletmek" suçundan tutuklandı.

Erzurum'da ekmek içinde eroin bulundu

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