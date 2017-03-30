Erzurum'da ekmek içinde eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EKMEK İÇİNDE EROİN SAKLADI

Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalları açan narkotik ekipler, çuvallardaki tandır ekmeklerin normalden daha ağır olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen görevliler, bıçakla kestikleri ekmeklerin içerisinde 200 gramlık poşetler halinde toplam 10 kilogram eroin buldu.

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine çuvalların sahibi, uyuşturucu kuryesi olduğu belirtilen otobüsteki kadın yolcu C.K. gözaltına alındı. Zanlı, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak veya nakletmek" suçundan tutuklandı.