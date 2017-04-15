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Erzurum'da evden kaçan ikizleri polis buldu

Aileleriyle yaşadıkları problemler nedeniyle evden kaçan ikiz kardeşler, polis ekipleri tarafından çay bahçesinde bulundu.

15.04.2017 - 12:49
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Özge A. ile Elif Y., geçen 12 Nisan günü ortadan kayboldu.

Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne gelen aileler kayıp başvurusunda bulundu.

ÇAY BAHÇESİNDE BULDULAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özge A. ve Elif Y. kaybolmalarından bir gün sonra çay bahçesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Erzurum'da evden kaçan ikizleri polis buldu

Kızlardan Elif Y., okulda devamsızlık ve derslerinin kötü olması nedeniyle ailesiyle tartıştığını, yaşadıklarını arkadaşı ve komşusu olan Özge A.'ya anlattığını, bu nedenle eve gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇTILAR

Elif Y.ve Özge A., bir süre dolaştıktan sonra geceyi Erzurum'da güvenli buldukları kapalı bir alanda geçirdiklerini, herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını belirtti. Özge A. ve Elif Y.'nin 2014 yılı içerisinde de evden kaçtıkları belirlendi.

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