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Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu

Erzurum’da hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, çatıları uçurdu, elektrik tellerinin kopardı.

İHA | 25.03.2018 - 10:02..
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Erzurum’da etkili olan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu.

Ağaçları kökünden söken fırtına trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Şiddetli fırtına elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı.

Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu

Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu ViDEO

ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı. Horasan Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, 21 personel yangına müdahale etti.

Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu

 

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Öte yandan Erzurum Valiliğinden fırtınayla ilgili yapılan yazılı açıklamada temizlik çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Hınıs, Horasan, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy ve Tortum olmak üzere toplam 9 ilçede 17 okul çatısının hasar gördüğü, 2 öğrenci yurdu çatısı, 2 kamu hizmet binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon, 23 özel konut, 14 köyde ev ve ahır çatısının hasar gördüğü belirtildi.

Erzurum’da fırtına çatıları uçurdu

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca hasar görüp etrafa saçılan çatı parçalarının belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtildi.

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