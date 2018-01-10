taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.066
USD
3,7828
EURO
4,5172
ALTIN
159,43
PETR
69,1300

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

Bir grup üniversite öğrencisi, gözlerine siyah bant takıp, beyaz bastonlarla yürürken, taksicinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

DHA | 10.01.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda empati etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gözlerini siyah bantlarla kapatıp ellerindeki beyaz bastonlarla yürümeye çalıştı.

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

TAKSİCİDEN İLGİNÇ TEPKİ

Bu sırada öğrencileri uzaktan izleyen Şinasi Bulut, gençlerin yanına yaklaşıp ne yaptıklarını sordu. Gençlerin, "Empati yapıyoruz" demesi üzerine Bulut, "Cenabı Allah göz vermiş, siz niye kapatıyorsunuz? Empati nedir? Sizin böyle bir şey yapmanız doğru değil. Adamın gözü öyle ise senin böyle yapman gerekmez. Ne anlamı var yani. Sözle destek olun. Konuşun ama gözü bağlamanın ne anlamı var. Bunlar iyi şeyler değil." dedi.

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

DÜŞE KALKA YÜRÜMEYE ÇALIŞTILAR

Taksicinin tepkisini aldırış etmeden Havuzbaşı kent meydanından başlatılan yürüyüşte öğrenciler, çevredekilerin meraklı bakışları arasında düşe kalka yürümeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yürüyüşe katılan bazı öğrenciler dengelerini kaybedip düştü ve arkadaşları tarafından kaldırıldı. Kaldırımda baston sesleri eşliğinde yürüyen öğrencileri gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, trafiğin durmasıyla karşı kaldırıma geçerek yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşü Yakutiye Medresesi önünde sonlandırdı.

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

"SARI ŞERİTLER KULLANILAMAYACAK HALDE"

Etkinlik sonunda basın açıklaması yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Emine Sapanlı, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Görme engellilerin yaşadıkları sorunlara değinen Sapanlı, “Görme engelliler günlük hayatta birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük işlerini yaparken tek başına hayatlarına devam etmek için çabalarken, onlara istemeden de olsa bazen biz engel olmaktayız. Sarı şeritlerin kullanılamayacak bir halde olması, yarı yolda bitmesi, önüne engel çıkması, sarı şeritlerin bitiş noktasına araba park edilmesi gibi olaylar yaşanan başlıca sorunlardandır." diye konuştu.

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

"5 DAKİKALIĞINA HAYATIMIZ SİMSİYAHTI"

Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fırat Aksoy yürüyüşte bazen bandaj altından bakmalarına rağmen düşmekten kurtulamadığını söyledi. Aksoy, "Görme engellilerin neler yaşadıklarını kısa süreliğine de olsa anladık. Beş dakikalık hayatımız simsiyahtı. Önümüze çıkan engelleri kestirmek çok güç oldu. Düşmemek için çok çabaladık ama kurtulamadık." dedi.

Erzurum'da görme engellilerle empatiye şaşırtan tepki

"GÖRME ENGELLİ OLMAK ZOR, HELE ERZURUM'DA"

Öğrencilerle birlikte yürüyen görme engelli Ömer Onay ise, "Böyle bir etkinlikte bizleri unutmayan üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Görme engelli olmak zor, hele ki Erzurum'da bu soğukta bastonla gezmek daha da zor. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar." dedi.

İlginizi Çekebilir
Terörden temizlenen Diyarbakır ışıl ışıl oldu
Teröre son zamanlarda vurulan büyük darbenin izleri, en güzel Diyarbakır'dan okunuyor.
Hudut Kartalları bir yılda 20 bin kaçak yakaladı
Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda kuş uçurmuyor.
Anjiyo yapılan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası
Diyarbakır’da, anjiyo yapılan hastanın yakınlarının doktor ve hemşirelerle ilgili iddiaları üzerine, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi yetkilileri konuyu incelemeye aldı.
Kadıköy'de inşaat işçisi ölüme meydan okudu
İstanbul Kadıköy'de bir işçi, çalıştığı inşaatın 3'üncü katına beton mikserin borusuna tutunarak çıktı. Ölüme meydan okuyan işçinin yaptıkları kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

117
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

68
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

51
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

90
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

518
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

104
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM