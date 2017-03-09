Erzurum'da günlük kiralık ev kavgası

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir otelin karşısında bulunan apartmandaki bazı dairelerin günlük olarak kiraya verildiği, bu yüzden de fuhuş ve uyuşturucu olaylarının arttığı ileri sürüldü.

SİLAHLI KAVGA

Bu durumdan rahatsız olan otel işletmecileri ile binaya girip çıkan bazı şüpheliler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada yaralanan olmazken otelin camları kırıldı.

POLİS GELİNCE KAÇTILAR

Polisin olay yerine gelmesi üzerine şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Bu olayın akabinde gece saatlerinde ise kimliği belirsiz kişilerce otele yönelik pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Polis olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

FUHUŞ İDDİASI

Öte yandan otel çalışanları günlük kiraya verilen dairelerde fuhuş yapıldığını öne sürdü.