Erzurum’da hırsızı kameralar ele verdi

Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent Küçük Metal Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin camının kırılarak, 2 bin TL değerindeki bin metre fiber optik kablo, 1 adet klima ve baz istasyonu sistem kartlarının çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

HIRSIZ YAKALANDI

Şüpheliler olayda kullandıkları araçtan ikametleri tespit edilerek düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları belirlenen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.