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Erzurum’da hırsızı kameralar ele verdi

Erzurum’da iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan, çaldıkları malzemeleri de hurdacıya satan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

İHA | 06.01.2018 - 09:00..
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Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent Küçük Metal Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin camının kırılarak, 2 bin TL değerindeki bin metre fiber optik kablo, 1 adet klima ve baz istasyonu sistem kartlarının çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Erzurum’da hırsızı kameralar ele verdi

HIRSIZ YAKALANDI

Şüpheliler olayda kullandıkları araçtan ikametleri tespit edilerek düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları belirlenen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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