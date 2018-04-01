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Erzurum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 01.04.2018 - 18:21..
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Aşkale’den Erzurum istikametine seyreden İran uyruklu İbraham Serraf idaresindeki otomobil, Aşkale ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki ABS Alcı fabrikası mevkiinde karşı yönden gelen Burak Gürponar yönetimindeki 10 RN 577 plakalı otomobille bölünmüş yola girişte kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada İranlı sürücü İbraham Serraf, Ayhan Serrah, Huseyin Serrah, Perisah Serrah ile diğer otomobilin sürücüsü Burak Gürpınar ve Melahat Gürpınar yaralandı.

Yaralılar Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Melahat Gürpınar’ın bilincinin kapalı olduğu ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

Erzurum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

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