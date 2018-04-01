1 Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı Yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

2 Rize'de otlak alanda yangın çıktı Rize'nin Derepazarı ilçesinde arazisindeki otları yakmak isteyen bir vatandaş, rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alanda yangın çıkmasına neden oldu.

3 Cumhurbaşkanı Hatay'da Hatay'daki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

4 Vefatının 100. Yılında Şair Nigar Hanım Kitap Ayracı, zamanının kibar aleminin en seçkin siması olarak bilinen Şair Nigar Hanım’ı 100. Ölüm yıl dönümünde saygı ile anıyor.

5 Florida'da havuzda timsah bulundu ABD'nin Florida eyaletinde bir evin yüzme havuzunda bir timsah türü olan aligator yakalandı.

6 Erzurum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.