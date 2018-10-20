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Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Erzurum’da daha önceden kavga edip barıştırılan iki grup yeniden birbirlerine girdi. Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA | 20.10.2018 - 10:16..
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Gözaltına alınan şahsın kameramana tekme atmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Erzurum’un Mahallebaşı semtinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı kavga olayının ardından iki grup yeniden karşı karşıya geldi.
Haziran ayında meydana gelen olayda, Semt Garajı içerisinde seyyar satıcılar arasında yer meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı, bastonlu kavgaya dönüştü.

Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga VİDEO

Kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 4 kişi de baston darbesiyle yaralandı.

Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları birbirinden ayırarak saldırganları etkisiz hale getirdi. Yere yatırılarak elleri kelepçelenen saldırganlar ekip otolarıyla polis merkezlerine götürüldü.

İKİNCİ DEFA BARIŞIP KAVGA ETTİLER

Olayın ardından barıştırılan taraflar dün öğle saatlerinde Mahallebaşı semtinde bir kıraathanede yeniden karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan bir şahsında kameramana tekme atmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Polis ekipleri başka bir olay yaşanmaması için hastanelerde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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