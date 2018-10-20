Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

1 Danıştay'ın Andımız kararı tartışılıyor Can Dündar kuşağı Andımız'la büyüdü de ne oldu?

2 Turistleri polis olduklarını söyleyerek soydular İstanbul'da polis gibi davranarak durdurdukları turistlerin pasaportlarını kontrol edeceklerini söyleyerek paraları çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

3 Eğitimcilerin başarılı olması için motivasyonun önemi Çoğu zaman öğrencilerin başarılı olması için farklı metotlardan bahsedilir. Ancak öğretmenlerin motivasyonunu arttırabilecek olgular gözardı ediliyor.

4 Ara Güler'e memleketinden toprak ve karayemiş Duayen foto muhabiri Ara Güler'in cenazesine memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak ve karayemiş gönderildi.

5 Pasaportsuz yeni seyahat rotası: Moldova Tenha manastır hayatı, kırsal mecraların cazibesi ve pasaportsuz seyahat yeniliğiyle artık Moldova'ya gitmenin zamanı geldi.

6 Ara Güler son yolculuğuna uğurlanıyor Duayen fotomuhabiri Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda yapılıyor.