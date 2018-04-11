Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu

2,945 kez izlendi

2,375 kez izlendi

9,547 kez izlendi

1,731 kez izlendi

1,403 kez izlendi

1,410 kez izlendi

Özel buluşmalar için renk tercihleri

1,361 kez izlendi

Hükümetin hayvanlara işkence ve eziyet edenlere hapis cezası verilmesini öngören düzenleme yaptığı bilgisi, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklandı.

İngiltere-Arsenal’de oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli, manken Amine Gülşe 1.5 yıldır aşk yaşıyor

Düzeltmek için bindiği otobüsü geri yerine ileri vitese takıp kaza yapan şoförün zor anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

İş adamı ve aynı zamanda DJ’lik yapan Faruk Sabancı, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Faruk Sabancı'nın montu 244 bin lira

1 Yiğit Bulut'un dolar yorumu Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

2 Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu Rus hükümetinin sivil havayolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

3 Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma Katar ile Türkiye arasında toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.

4 Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

5 Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen örgüte Amerika ve Avrupa'dan sonra Suudiler de açıktan destek olmaya başladı.

6 Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı Mark Zuckerberg, Facebook'ta yaşanan veri sızıntısının ardından 87 milyon kullanıcının bilgilerinin paylaşılması konusunda ABD Seantosu'na bağlı Adalet Komitesi önünde ifade verdi