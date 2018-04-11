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Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu

Polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler yataklarında yakalandı.

DHA | 11.04.2018 - 08:03..
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu

ŞÜPHELİLER YATAKLARINDA YAKALANDI

Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen 12 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar yataklarında yakalandı.

Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu

15 DAKİKA SÜRDÜ

Merkez Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı Semti'nde bir apartmana düzenlenen operasyon sırasında kaçaklar, yanlarında bulunan 2 tabancayı pencereden bahçeye attı. Yaklaşık 15 dakika süren operasyonda polis, çok sayıda insan taciri ve kaçağı gözaltına aldı.

İnsan tacirleri ve kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu



Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu

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