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Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışırken sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kamyondaki 70 yolcudan 1'i öldü, 30'u yaralandı.

DHA | 19.04.2018 - 09:32..
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Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde bugün sabah saatlerinde, kaçakları taşıyan kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak istedi.

Ana yoldan taliye yola girmek istediği sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi.

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

70 KAÇAK ARAÇTAN FIRLADI

Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kaçak, çevreye savruldu.

Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 kaçak öldü, 30 kaçak da yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

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