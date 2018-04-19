Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Fatih Terim, Akhisarspor maçında sahada adeta dökülen yedek futbolculara mesaj yolladı. Terim, "Bize uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit" dedi.

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Gaybubet evinden Fethullah Gülen imzalı saat çıktı

Adana’da Fetullahçı terör örgütünün gaybubet evinde yapılan baskında iki örgüt üyesi yakalandı. Evde yapılan aramada 20 bin lira para ve Fethullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.