Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu

Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde oturan Zeynep (42) ve Memduh Ç. (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı.

17 GÜN BOYUNCA AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu. Sedanur yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

AİLESİNİ ARADI

Kayıp olduğu haberleri üzerine ailesinin durumunu görüp üzülen genç kız, anne Zeynep Ç.'yi cep telefonu ile arayarak kendisinin iyi olduğunu ve onları çok özlediğini söyledi.

"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Sedanur'un erkek arkadaşı ile birlikte İzmit'e gittiği öğrenilirken anne Zeynep Ç., "Şimdi eşim ve kardeşlerim ile birlikte İzmit'e gidip Sedanur'u getireceğiz. Çok mutluyum. Dünyalar benim oldu." diye konuştu.