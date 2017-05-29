Erzurum'da konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Nisan ayı konut satış verileri açıklandı. Bu verilere göre Erzurum'da konut satışları 2016 yılı nisan ayına göre yüzde 81,1 oldu.

ARTIŞLAR MEYDANA GELDİ

2016 yılı ocak-nisan dönemine göre ise de yüzde 44,06 orannında artış meydana geldi.

SATIŞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE ARTTI

Erzurum'da nisan ayı bazında 244'ü ipotek, 564'ü de diğer yollardan olmak üzere 808 konut satışı gerçekleşti.

Uzmanlar, satışların artmasında en etkili faktörün kentsel dönüşüm olduğu görüşünde birleşiyor.