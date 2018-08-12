Erzurum'da mahalle kavgası: 10 yaralı

Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, Demir ve Kayacan ailelerinin çocukları arasında önceki gün kavga çıktı. Bugün çocukların kavgasına müdahil olan iki aile tarafları birbirlerine girdi.

10 KİŞİ YARALANDI

100’e yakın kadın, çocuk ve erkeğin karıştığı taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri meydan muharebesine dönüşen kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. 10’a yakın yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken savcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum’da çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi VİDEO









