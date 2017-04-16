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Erzurum'da mehmetçik yaşlı adamı sandığa kucağında götürdü

Erzurum'da bir köyde oturan yürümekte güçlük çeken yaşlı bir vatandaş, Mehmetçik'in kucağında sandığa götürülerek oyunu kullanabildi.

16.04.2017 - 14:22
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde Göksu köyünde oturan yürüme güçlüğü çeken yaşlı kişi, kendisine destek olan bir Mehmetçik'in kucağında, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirip oy kullanması için Göksu Ortaokulu'na götürüldü.

Erzurum'da mehmetçik yaşlı adamı sandığa kucağında götürdü

EVİNE BIRAKILDI

Yaşlı kişi, oyunu kullandıktan sonra yine Mehmetçik'in desteğinde evine bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, bu kişinin oy kullanması için Mehmetçik tarafından okula götürülmesiyle ilgili fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı.

"JANDARMA HER ZAMAN HER YERDE YARDIMA KOŞAR"

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın üzerine; "Jandarma her zaman her yerde, vatandaşın yardımına koşar. Erzurum'da oy kullanmaya gelen, yürümekte zorluk çeken amcamıza yardım ediyoruz." notu paylaşıldı.

Komutanlığın paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve binlerce kişi tarafından da beğenilerek "retweet" yapıldı.

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