Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, kendilerini mücadelenin favorisi olarak görmekdiklerini söyledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki kentin bazı noktalarında göletler oluştu, sürücüler yolda mahsur kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirvenin hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

Trump: Kim ile hâlâ görüşebilirim

1 İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret ve af isteği tartışılırken İçişleri Bakanlığından suç örgütleriyle ilgili açıklama yapıldı.

2 Suriyeliler Türk devletine minnettar Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'nin yardımlarını unutmayacaklarını söylüyor.

3 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

4 Unutulmayan seçim müzikleri 24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala, partiler tek tek seçim şarkılarını, sloganlarını duyuruyor. Yıllar önce de benzer manzaralar, ilginç seçim şarkıları vardı...

5 Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi.

6 Tatlıses: Bana makamların en büyüğü bahşedildi AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan ancak yine aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, ilginç bir açıklama yaptı.