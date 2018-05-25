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Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Köprüköy ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı. Kazadan sonra alev alan aracı, itfaiye ekipleri söndürdü.

DHA | 25.05.2018 - 21:08..
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Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

ÖĞRENCİLER TEDAVİYE ALINDI

Minibüs içerisindeki 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazadan sonra alev alan araca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan 14 öğrenci ise ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Vali Seyfettin Azizoğlu, hastaneye gelerek tedavisi süren yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Erzurum'da öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

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