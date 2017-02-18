taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Erzurum'da patlayan su hortumu buzdan sütun oluşturdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde patlayan hortumdan çıkan su, 2 metrelik buz sütünu oluşturmasıyla ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

18.02.2017 - 13:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Doğu Anadolu’da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

2 METRELİK BUZ SÜTUNU OLUŞTU

Oltu Aslanpaşa Mahallesi Kaledibinde Yunus Soylu’ya ait bahçedeki içme suyu şebekesine ait boruya bağlı su hortumunun soğuk hava nedeniyle patlaması üzerine 2 metrelik buz sütun oluşturdu.

Erzurum'da patlayan su hortumu buzdan sütun oluşturdu

'' GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM''

Sabah bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında bir hayli şaşıran Soylu, “Bu yıl kış oldukça ağır geçiyor. Birçok yerde su boruları ve saatleri soğuktan dolayı patladı. Bahçede kullandığım su hortumu da gece soğuktan dolayı patlamış. Sabah geldiğimde patlayan hortumun bulunduğu yerde böyle ilginç bir buz kütlesi görünce çok şaşırdım” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

139
Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

148
Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı

Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı

18
Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

12
Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayır' demekte hayır yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayır' demekte hayır yoktur

235
Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM