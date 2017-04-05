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Erzurum'da PKK eylem aracını yerin altında sakladı

PKK’nın, Karayazı Yol Uygulaması sırasında polislere ateş açtığı araç, yerin altına gömülü bir halde ele geçirildi.

05.04.2017 - 18:32
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EYLEM ARACINI TOPRAĞA SAKLADILAR

Bu çerçevede Karayazı ilçesindeki polis uygulama noktasına terör örgütü PKK'lı teröristlerin düzenledikleri silahlı saldırıda kullandıkları tespit edilen 25 HF 837 plakalı otomobilin Abdoağa mezrası düzlüğünde yer altında gizlendiği bilgisini alan ekipler bölgeye gitti.

Erzurum'da PKK eylem aracını yerin altında sakladı

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, yer altına gizlenerek üzeri naylon, tahta ve toprakla kapatılan söz konusu otomobili buldu.

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