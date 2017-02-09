Erzurum'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

Güney Amerika'nın en büyük şehri Sao Paulo, karnaval eğlencesinin yaza vedasıyla yeni yıla başlamak için kolları sıvar.

Eskişehir'de fuhuş çetesi tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia eden genç kız hastaneye kaldırıldı.

Aralarında İHD Şube Başkanı Aygül ve HDP Karayazı İlçe Başkanı Polat'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis Hizan'da PKK propagandası ve terör örgütüne yardım yataklık yaptıkları gerçeksiyle 19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı.

Bağcılar ile Kabataş arasındaki ulaşımı 32 dakikaya indirecek olan metro hattının 4'te 3'lük bölümünün inşaatı yapıldı.

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Oğluna sünnet düğünü yapmak için iş yerini soydu

Bursa'da oğluna sünnet düğünü yapmak için iş yerinin kasasını soyan bir kişi polisler tarafından yakalandı.