Erzurum'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kent merkezi ile Hınıs, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı PKK operasyonu düzenledi.
15 GÖZALTI
Operasyonda aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şube Başkanı Medeni Aygül ile HDP Karayazı İlçe Başkanı Melik Polat'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütüne yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilerin emniyete götürüldükleri öğrenildi.