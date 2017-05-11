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Erzurum'da PKK sığınaklarında ele geçirilenler

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

11.05.2017 - 18:15
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı İlçesi Savacık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09 Operasyonu devam ediyor.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

9 Mayıs 2017 tarihinde başlayan geniş çaplı operasyonda 3 yeni sığınak daha tespit edildi. Operasyonda bugüne kadar tespit edilen sığınak sayısının 6'ya yükseldiği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Erzurum'da PKK sığınaklarında ele geçirilenler

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER

Sığınaklarda yapılan aramada 33 el yapımı patlayıcı, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 18 paket havai fişek, 4 bin 98 adet piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet keskin nişancı silah dürbünü, 3 adet düdüklü tencere içerisine tuzaklanmış patlayıcı, el yapımı patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu, çok sayıda çivi, koli bantları, piknik tüpü, pil bloğu, akü ile bol miktarda yiyecek ve kıyafet ele geçirildi.

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