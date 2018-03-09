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Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü

Horsan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AA | 09.03.2018 - 16:12..
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde iş yerleri bulunan İlhami ve kardeşi Mehmet (65) Yılmaz ile çocukları arasında tartışma çıktı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet ile oğulları Ömer (39), Adem (34),  Bahattin ve İbrahim Yılmaz, torunu Muhammet Can Yılmaz ve adı henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Mehmet, Ömer ve Adem Yılmaz olay yerinde, Bahattin ve İbrahim Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Yaralanan Muhammet Can Yılmaz ile diğer kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü

1 GÖZALTI

Olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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