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Erzurum'da sis nedeniyle 15 araç birbirine girdi

Erzurum’da sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye düştüğü havalimanı yolunda 15 araç birbirine girdi, 4’ü ağır, 5 kişi yaralandı.

27.02.2017 - 10:51
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Erzurum Havalimanı yolunda bugün sabah saat 09.00 sıralarında sis nedeniyle biri tır olmak üzere toplam 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da sis nedeniyle 15 araç birbirine girdi

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ

İtfaiye ve AFAD ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulanslarda Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da sis nedeniyle 15 araç birbirine girdi

Görüş mesafesinin sıfır metreye düştüğü yolu trafik ekipleri bir süre ulaşıma kapattı. Yolda çok sayıda araç kuyruğu oluştu.

Erzurum'da sis nedeniyle 15 araç birbirine girdi

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR...

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Yıldız, “Göz gözü görmeyecek kadar sisli bir hava var. Bir anda önümde seyreden tır kaza yapınca arkadan gelen araçlar art arda zincirleme kaza yaptı” dedi.

Erzurum'da sis nedeniyle 15 araç birbirine girdi

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