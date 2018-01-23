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Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

Oltu ilçesinde Selçuklular döneminden kalma hamamın kubbesi, bakımsızlık nedeniyle çöktü.

DHA | 23.01.2018 - 09:58..
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor.

Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

ÇÖPLERLE DOLDU

Birçok bölmesi olan hamamın içindeki kanepe de görenleri hayrete düşürüyor.

Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu.

Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

"HAMAMIN DURUMU HARABE"

Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı: "Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor.  Şu an hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak."

Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.

Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk edildi

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