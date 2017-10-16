Erzurum'da terör operasyonu

Folik asit, B vitamini ailesinden olup DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli yeri vardır.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir kamyonun yakıt deposunun onarımı sırasında yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum'da su isale hattı yine patladı

Bodrum'da farklı zamanlarda birçok kez patlayan su isale hattı, bu kez Geriş Mahallesi'nde patladı.