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Erzurum'da terör operasyonu

Karayazı ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklar ele geçirildi.

16.10.2017 - 17:50
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, Karayazı bölgesi dağlık alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın bulunduğu bildirildi.

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Sığınakta yapılan aramada; çuvalların içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 5 ayrı parça halinde 500 metre uzunluğunda kablo, 3 adet kalem pil, 1 adet kablolu soket, terör örgütü mensuplarına ait 2 adet fotoğraf, 1 adet telefon listesi, 3 adet SIM kart bloğu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet piknik tüp, muhtelif mutfak eşyası ele geçirildi.

Erzurum'da terör operasyonu

Erzurum'da terör operasyonu

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