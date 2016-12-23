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Erzurum'da terör propagandasına 7 tutuklama

Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları için gözaltına alınan 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi tutuklandı.

AA | 23.12.2016 - 20:37
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ERZ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda yakalanan 3'ü üniversite öğrencisi 7 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına çıkartılan zanlılar, buradaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Hakimlikte yeniden sorgulanan zanlıların tamamı, "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

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