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Erzurum'da teröristin kaçırdığı kız kurtarıldı

PKK'nın dağ kadrosundaki bir terörist, 16 yaşındaki genç kızı Şanlıurfa'dan ölümle tehdit ederek kaçırmıştı.

19.07.2017 - 13:24
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Erzurum'da, 16 yaşındaki kızı ölümle tehdit ederek kaçıran ve eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

TERÖRİSTİN ERZURUM'DA GİZLENDİĞİ BİLGİSİ ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK'ya 2014'te Diyarbakır kırsalında katıldıktan sonra örgüt içerisinde askeri ve siyasi eğitim alan "Berxwedan Bendur" kod adlı A.K'nin, Erzurum'un Çat ilçesinde gizlendiği bilgisine ulaştı.

A.K'nin ilçeye bağlı mahallelerde çoban kılığına girerek örgütsel faaliyet ve eylem için planlama yaptığını tespit eden ekipler, teröristi takibe aldı.

OPERASYONDA KAÇIRILAN GENÇ KIZ KURTARILDI

Ekipler, bir süre sonra Erzurum kent merkezinin Yunusemre Mahallesi'ndeki akrabasına ait bir evde gizlendiğini belirledikleri A.K'yi, özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Operasyonda, A.K'nin ölümle tehdit ederek evlenmek amacıyla Şanlıurfa'dan kaçırdığı 16 yaşındaki B.A. da kurtarıldı. Emniyete götürülen teröristin sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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