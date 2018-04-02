Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum- Erzincan karayolunda, Burak Gürpınar yönetimindeki 10 RN 577 plakalı otomobil ile İran uyruklu İbraham Serraf'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, Aşkale ilçesi yakınlarında çarpıştı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Melahat Gürpınar, İran uyruklu Ayhan, Huseyin ve Perisah Serrah yaralandı.
Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan Erzurum-Erzincan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.