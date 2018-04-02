Erzurum'da trafik kazası: 6 yaralı

Türk düşmanlığı yaparak Başbakan olan Sebastian Kurz'un ülkesi Avusturya'da 18 bin 500 Türk sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Medipol Başakşehir'in Akhisar'ı 2-1 yendiği maçın ardından Beşiktaş'ın yıldızı Babel, imalı bir tweet attı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Suriye'de kendi halkını öldüren Beşar Esad, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Doğu Guta'daki geçici barınma merkezini vurdu.

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

6

Tuareg Şeyhleri Türkiye'ye geldi

Tuareg’lerin Libya’daki önde gelen kabile şeyhleri ve bazı üyeleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.