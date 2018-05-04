Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
11 ZANLI CEZAEVİNDE
Yakalanan şüphelilerden 3.1 gr bonzai, 10 gr metamfetamin, 5.2 gr esrar, 34 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.