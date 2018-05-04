1 Çocukları sigaradan uzak tutmanın yolları Sigara kullanma yaşının gittikçe düştüğü günümüzde çocuklara sigaranın zararları nasıl anlatılır?

2 Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

3 Bahçeli'den Cumhur ittifakı imzası Başbakan Yıldırım'ın ardından MHP lideri Bahçeli de Cumhur ittifakı protokoklünü imzaladı.

4 Araba almak için bankadan çektiği 56 bin TL'yi bankta unuttu İçerisinde otomobil almak için bankadan çektiği 56 bin liralık kredi parasının olduğu çantayı, bir bank üzerinde unutan Rehberlik Öğretmeni Rumeysa Uslu için arkadaşları seferberlik başlattı.

5 Almanya'daki Türk misyonları seçime hazırlanıyor Yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da, 24 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları için temsilciliklerde çalışmalar sürüyor.

6 5 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye tahliye 5 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan ve tutuklu bulunan 1’i kadın 2 kişi 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılıp tahliyelerine karar verildi.