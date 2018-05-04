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Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA | 04.05.2018 - 16:49..
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

11 ZANLI CEZAEVİNDE

Yakalanan şüphelilerden 3.1 gr bonzai, 10 gr metamfetamin, 5.2 gr esrar, 34 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

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