Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen yolcu otobüsünü kuzey çevre yolu üzerinde durdurdu.

10 KİLO EROİN BULUNDU

Güvenli alana çekilen otobüste ekiplerce arama yapıldı. Narkotik dedektör köpek "Dük"ün S.B. adlı yolcuya ait valiz ve peynir bidonuna tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen aramada 10 kilo 48 gram eroin bulundu.

ARACIYIM DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli S.B, emniyette verdiği ifadede uyuşturucuyu, Van'dan emanet olarak aldığını ve İstanbul'a götüreceğini, kendisinin sadece aracılık yaptığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek" suçundan tutuklandı.