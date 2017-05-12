Erzurum'da yağan dolunun durması için ezan okundu

Oltu ilçe merkezine dün öğleden sonra iki kez dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu, ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meyve ağaçları ve ekili alanlarda hasara neden olan dolu, otomobillere küçük çaplı zarar verdi.

DURMASI İÇİN EZAN OKUNDU

Dolunun saat 15.00 sıralarında çatıya vurması nedeniyle ortaya çıkan gürültüden Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapılan Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin değerler eğitimi yarışmasına ara verildi. Yöredeki inanışa göre, dolunun durması için o sırada Kültür Merkezi'nde bulunan Oltu Muzaffer Çavuş Cami imamı Arif Macit ezan okudu. Dolu yağışının durmasının ardından ailelerin de izlediği yarışma programına devam edildi.

DOLU KESİLİNCE MAÇA DEVAM EDİLDİ

Oltu Stadı'nda ise dolu nedeniyle liseler arası futbol turnuvasına bir süre ara vermek zorunda kalındı. Yeşil saha dolu beyaza büründü. Dolunun kesilmesinden sonra saha çizgileri yeniden çizilerek maça devam edildi.





