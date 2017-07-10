Erzurum'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı: 1 ölü 4 yaralı

Dün gece yarısı Aşkale ilçesinden Kapıkale mahallesine gitmek üzere 25 AL 387 plakalı otomobili ile yola çıkan Erdal Avli (33), Türk Mak Madencilik mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilmesiyle sürücü Erdal Avli, aynı araçtaki eşi Gamze, kızları 1 yaşındaki Suna, 4 yaşındaki Zeynep ve annesi Zeliha Avli araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılardan Zeynep Avli yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölen Zeynep Avli, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Kapıkale Mahallesi'nde toprağa verildi. Sürücü Erdal Avli'nin şehir dışına giden kız kardeşini Erzurum Havaalanı'ndan yolcu ettikten sonra ailesiyle birlikte evine dönmek için yola çıktığı belirtildi.