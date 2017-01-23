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Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

23.01.2017 - 14:48
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Pasinler karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 D 9362 plakalı minibüs, Ümgü mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası

7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kazayı gören 16 LPJ 15 plakalı tır, kaza yapan araçlara vurmamak için durduğu sırada arkadan gelen 2 minibüs ve bir otomobille çarpıştı. Bu sırada, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı minibüs şarampole devrildi.

7 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Erzurum'da zincirleme trafik kazası

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