Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Pasinler karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 D 9362 plakalı minibüs, Ümgü mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı.

7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kazayı gören 16 LPJ 15 plakalı tır, kaza yapan araçlara vurmamak için durduğu sırada arkadan gelen 2 minibüs ve bir otomobille çarpıştı. Bu sırada, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı minibüs şarampole devrildi.

7 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.