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Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı

Erzurum merkezde büyük hasara yol açan sel, yiyecek parası dahi bulmakta zorluk çeken 5 kişilik Zorba ailesinin evsiz kalmasına neden oldu.

DHA | 23.05.2018 - 12:22..
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Erzurum yaşayan Zorba ailesinin, büyük bölümü kerpiçten yapılan 2 katlı evi, 20 Mayıs günü, yağan aşırı yağmur nedeniyle hasar gördü. Evin oturma odası ile mutfağı çökerken, yatak odasının duvarlarında ise çatlaklar oluştu.

Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı

AĞLAYARAK EVLERİNİ İZLEDİLER

Büyük gürültüyle uyanan Serap- Şenol Zorlu çifti ile 2 çocuğu kendilerini hemen dışarı attı. Evin önünde birbirine sarılarak ağlayan aile fertlerinin yardımına komşuları koştu.

Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı

"YİYECEK EKMEK BULAMAZKEN EVİMİZİ ONARMAMIZ İMKANSIZ"

Tek sevinçlerinin enkaz altında kimsenin kalmaması olduğunu belirten anne Serap Zorba, "Yıllarca yatalak olan kayınvalidem için aldığımız bakım parası ile geçiniyorduk. 4 ay önce ölünce hiçbir gelirimiz kalmadı. Eşim, bulduğu gündelik işlerde çalışarak, eve ancak ekmek getirebiliyor. Büyük oğlum asker. Evimiz yıkıldığında sahuru yapmış ve uyuyorduk. Deprem oluyor, sandık ve kendimizi dışarı attık. Yağmur yağıyordu ve birbirimize sarılıp, ağlamaya başladık. Yardımımıza komşularımız geldi. Bizleri evlerine aldılar. Eşyamın çoğu enkaz altında kaldı. Yağan yağmurlardan dolayı evin toprak damında küçük delik açılmıştı; ama orayı onaracak paramız yoktu. Gece de başımıza yıkıldı. Yuvamız, az daha mezarımız olacaktı. Tek sevincimiz, hiçbirimize bir şey olmaması. Buna da şükrediyoruz. Başımızın çaresine bakana kadar anneme yerleştik. Yiyecek ekmek bulamazken, evimizi onarmamız imkansız. Ne yapacağız bilemiyorum." diye konuştu.

Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı

EVİN TAMAMI YIKILABİLİR

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, evin fotoğraflarını çekerek, hasar tespit çalışması yaptı. İtfaiye ekibi, evin kalan kısmının da yıkılabileceğini belirterek, aileyi eve girmemeleri konusunda uyardı.

Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı

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