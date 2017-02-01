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Erzurumlu kadın FETÖ yurdunun ahır olmasını istedi

Erzurum'da yapılan Halk Günü toplantısına katılan Nurbayan Ağdaş, FETÖ yurdunun oğluna hayvancılık yapması için teslim edilmesini istedi.

01.02.2017 - 15:54
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erzurum

Erzurum'da Valilik Toplantı Salonu'nda, kent merkezi ve ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında "Halk Günü" düzenledi.

Vali Azizoğlu, kentte ayda 2 kez yapılan "Halk Günü"nde, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

FETÖ YURDUNDA OĞLUNUN HAYVANCILIK YAPMASINI İSTEDİ

Toplantıya katılarak söz alan Nurbayan Ağdaş, Azizoğlu'na, oğlu Abdulsamet Ağdaş'ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde geçici işçi olarak çalıştığını ve hayvancılık yapmak istediğini anlattı.

Nurbayan Ağdaş, eşinin emekli olduğunu ve 5 çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, "Oğlum Abdulsamet 6 ay çalışıyor, 6 ay boşta. Evli ve çocuğu var. FETÖ'nün Korucuk Mahallesi'ndeki yerinde hayvancılık yapmak için yer istiyorum. O (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) terörist besledi. Biz de hayvan yetiştirelim. Orada yıkılıp dökülene kadar, benim çocuğum hayvan beslesin." dedi.

Erzurumlu kadın FETÖ yurdunun ahır olmasını istedi

VALİ TALİMAT VERDİ

Vali Azizoğlu, Ağdaş'ın sözleri üzerine tebessüm ederek, yetkililere, aileye hayvancılık yapması için yer temin edilmesi için yardımcı olmaları talimatını verdi.

Ağdaş'ın ahır yapmak amacıyla talep ettiği binanın 15 Temmuz'daki darbe girişinden sonra kapatılarak mülkiyeti hazineye devredilen FETÖ ile irtibatlı bir öğrenci yurdu olduğu belirtildi.

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